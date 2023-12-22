Кишинев устроил экономическую блокаду Тирасполю, заявил Додон

Экс-президент Молдавии Игорь Додон полагает, что Кишинев устроил Тирасполю экономическую блокадуиз-за введения в Приднестровье для местных компаний таможенных пошлин. Политик напомнил о том, что фактически республика зависит от непризнанного региона, так как закупает большую часть электроэнергии именно на левом берегу Днестра.

Категорически осуждаю экономическую блокаду Приднестровья со стороны властей Молдовы. Надеюсь, что это не часть некоего плана по дестабилизации ситуации в регионе. Эту экономическую войну нужно прекратить и дать приднестровским компаниям возможность нормально работать. Игорь Додон, президент Молдавии

Напомним, что в таможенной службе Молдавии сообщили о том, что власти страны отменили льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. Указанные изменения в налоговом кодексе республики вступили в силу с 1 января 2024 года. В Приднестровье расценили шаг Кишинева как экономическое давление на непризнанный регион. После этого Тирасполь отменил так называемый льготный таможенный режим для фермеров из Дубоссарского района.

Додон заявил, что власти Молдавии все равно покупают российский газ.

Фото и видео: Telegram / Igor Dodon