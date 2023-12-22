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Додон заявил, что власти Молдавии все равно покупают российский газ

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Политик обвинил правительство республики в коррупции.

Бывший молдавский президент Игорь Додон в собственном Telegram-канале выразил уверенность в том, что действующие власти республики покупают тот же российский природный газ,но через посредников. При этом чиновники используют коррупционные схемы.

 То, что его покупают через другие страны или фирмы, не меняет его происхождения. Власти говорят, что они больше не покупают газ у русских, но по сути они покупают тот же самый газ. Это коррупционные схемы, расследованием которых должна заниматься прокуратура.

Игорь Додон, экс-глава Молдавии

Додон заявил, что молдавские власти загнали страну в долговую яму.

Фото и  видео: Telegram / Igor Dodon

Теги: газ, игорь додон, коррупция, молдавия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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