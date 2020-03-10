Известно, что операции у них были не связаны между собой.

Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции. Актриса рассказала об этом в своей колонке для Time. Последние два месяца Джоли провела в больнице вмести с двумя дочерьми.

Известно, что операции у них были не связаны между собой. У одной дочери проблемы с бедром.

Я видела, как мои дочери заботятся друг о друге. Моя младшая дочь училась у медсестер, помогала им. Они ставили друг друга на первое место и испытывали радость от помощи тем, кого любишь, - сказала актриса.

Отметим, что Анджелина Джоли говорила, что как только её детям исполнится 18 лет, она планирует уехать из США. Названия стран не говорила, но упомянула, что ей всегда нравилась Африка.

Ранее Анджелину Джоли эвакуировали со съемок из-за бомбы времен ВОВ.