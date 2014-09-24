Дочь Урганта раскритиковали за непристойное фото в метро

На снимке 20-летняя девушка позирует, стоя спиной к фотографу на эскалаторе одной из станций нью-йоркского метрополитена. При этом Эрика приподняла подол платья, продемонстрировав свое нижнее белье.

Дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия поделилась новым снимком в Instagram и вывела из себя некоторых подписчиков.

На снимке 20-летняя девушка позирует, стоя спиной к фотографу на эскалаторе одной из станций нью-йоркского метрополитена. При этом Эрика приподняла подол платья, продемонстрировав свое нижнее белье.

Некоторые подписчики Куталии не оценили ее публикацию. При этом многие, напротив, поддержали девушку за ее смелость.

В прошлом году дочери Ивана Урганта пришлось вступиться за бойфренда из-за его неоднозначного плаката.

Фото: Instagram / @e_ttg