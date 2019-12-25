Дочь Навального получила за отца премию имени Сахарова

Во врученном сертификате допущены две ошибки.

Дочь оппозиционера Алексея Навального – Дарья – получила за отца премию имени Сахарова. Запись трансляции мероприятия опубликована на странице Европарламента в Twitter.

Премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" Дарье Навальной передал председатель ЕП Давид Сассоли. Сам оппозиционер не смог присутствовать на мероприятии, так как в настоящее время находится в колонии во Владимирской области, отбывая наказание по делу о мошенничестве.

По информации издания "Коммесантъ", во врученном сертификате имя Навального оказалось написано с ошибкой — "Алескей". Помимо этого, ошибка была допущена в слове "коррупция". Оно написано с одной "р".

Премию "За свободу мысли" Европейский парламент ежегодно вручает за исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире. Ее размер составляет 50 тысяч евро.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Запад ищет замену Навальному в качестве эмблемы протестного движения РФ.

Фото: Twitter/EPPGroup