Навальный стал лауреатом премии имени Сахарова

Другими претендентами на премию были группа афганских женщин и бывший временный президент Боливии Жанин Аньес.

Европарламент наградил основателя ФБК* Алексея Навального премией Сахарова. Об этом сообщается на официальной странице Европейской народной партии в Instagram.

Навальному присудили премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли", которую ежегодно вручает Европейский парламент за исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире.

Российский оппозиционер Алексей Навальный является лауреатом премии Сахарова 2021 года. Для нас было ясно, что никто не заслуживает этого больше, чем он. Мы не прекратим кампанию за свободу Навального. Однажды он будет свободен. из сообщения Европейской народной партии

Политическое объединение считает, что заключение Навального является "пародией на правосудие". Партия призывает прекратить преследование российского оппозиционера и всклочить в санкционный список Евросоюза всех, кто причастен к "издевательствам над справедливым судом".

Другими претендентами на премию были группа афганских женщин и бывший временный президент Боливии Жанин Аньес.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с инцидентом, который произошел с Навальным в августе 2020 года.

Фото: Instagram/eppgroup, Instagram/navalny

ФБК* (Фонд борьбы с коррупцией*) - экстремистская организация, запрещенная в РФ, выполнявшая функции иностранного агента