Песков прокомментировал прошлогодний инцидент с Навальным

Он выразил надежду, что оппозиционер не умрет в заключении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с инцидентом, который произошел с основателем ФБК* Алексеем Навальным в августе 2020 года. Мнение официального представителя Кремля прозвучало в документальном фильме "Владимир Путин: хозяин игры" французского телевизионного канала France 5.

Летом прошлого года Навального экстренно госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета рейса Томск-Москва. Специалисты после обследования сделали вывод, что причиной этого могло стать нарушение обмена веществ. В анализах Навального не было выявлено яда.

Позже его отправили на лечение в Германию. Медики заявили, что пациент был отравлен, однако доказательств этого предоставлено не было. Постепенно Навальный пришел в себя, стал говорить и ходить по палате.

Будем надеяться, что он не умрет [в колонии] Слава богу, что он жив. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

По его словам, официального представителя Кремля, российские власти "не побаиваются" Навального. Однако они не хотят, чтобы оппозиционер получал дополнительную популярность, отметил Песков. Он подчеркнул, Россия пока "не получила ответа" о том, что произошло с Навальным на самом деле.

Ранее Следственный комитет России завел дело против Навального и его соратников за создание ФБК*.

Видео: YouTube / Docu-Man

ФБК* (Фонд борьбы с коррупцией*) - экстремистская организация, запрещенная в РФ, выполнявшая функции иностранного агента