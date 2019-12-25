Нарышкин: Запад ищет замену Навальному

По словам главы СВР, у западных спецслужб поубавилось желание инспирировать в России массовое протестное движение.

Запад ищет замену оппозиционеру Алексею Навальному замену в качестве эмблемы протестного движения РФ. Об этом в интервью изданию "Аргументы и факты" заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

По его словам, разведывательные службы Соединенных Штатов и Европейского союза признают, что интерес россиян к Навальному постепенно угасает, поэтому они приняли решение искать альтернативу оппозиционеру.

Сегодня в разведсообществе США и стран ЕС вынуждены признавать, что интерес населения к "берлинскому пациенту" неуклонно снижается. Скажу больше – ему уже ищут замену в качестве эмблемы российского протеста. Сергей Нарышкин, директор СВР

Он считает, что за последние годы у западных спецслужб поубавилось желание "инспирировать в нашей стране массовое протестное движение". По мнению Нарышкина, главная причина этого – провал операции с Навальным в роли "сакральной жертвы".

Напомним, Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа. Ему стало плохо во время перелета в Томск. По результатам обследования российские специалисты назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое привело к скачку изменения сахара в крови. Причину этого явления медики не выявили, но в крови оппозиционера ядов не обнаружено. В свою очередь немецкая военная лаборатория нашла в анализах Навального следы яда из группы "Новичок".

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Фото: kremlin.ru