Дочь Брюса Уиллиса вызвала переполох у поклонников "Крепкого орешка"

Девушка опубликовала ролик, в котором есть намек на выход шестой части фильма.

Дочь Брюса Уиллиса Румер заинтриговала поклонников "Крепкого орешка" новым видео в Twitter. На записи ее отец, исполнитель главной роли в фильме, идет по улице, насвистывая "Оду к радости" из Девятой симфонии Бетховена, которая является фирменной мелодией франшизы.

В какой-то момент на экране появляется надпись "Одна история заканчивается, начинается новая". В конце ролика актер стоит перед группой незнакомцев и снимает куртку.

Некоторые пользователи интернета предположили, что это видео является тизером-трейлером к шестой части фильма "Крепкий орешек". Другие заявили, что это может быть коммерческая реклама каких-то продуктов. Как пишет портал Cinema Blend, авторы видео пообещали, что скоро раскроют все секреты.

Премьера первой части боевика "Крепкий орешек" состоялась в 1988 году. В основу сюжета лег роман писателя Родерика Торпа "Ничто не вечно". Брюс Уиллис исполнил в нем роль полицейского Джона Макклейна. Желая спасти жену, он бросает вызов террористам.

Ранее мы писали, что "Довод" вновь возглавил прокат в России и СНГ в выходные.

Видео: Twitter / Rumer Willis