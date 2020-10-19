"Довод" вновь возглавил прокат в России и СНГ по итогам выходных

Картина Кристофера Нолана собрала за минувший уикенд 25,9 млн рублей.

Боевик Кристофера Нолана "Довод" вновь возглавил прокат в России и странах СНГ. За минувший уикенд картина собрала 25,9 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Научно-фантастический фильм вышел на большие экраны 3 сентября. События разворачиваются после теракта в киевском оперном театре. Агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, сколотившему состояние на торговле оружием. Для этого герои используют инверсию времени, заставляющую уже произошедшие события идти вспять.

Хронометраж "Довода" составил 150 минут. Главные роли исполнили Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон.

Второе место в рейтинге заняла российская мелодрама Ильи Учителя "Стрельцов". За два выходных дня картина собрала в прокате 24,8 млн рублей. В тройку лидеров также попал приключенческий мультфильм Жереми Дегрусона и Бена Стассена "Семейка Бигфутов" со сборами 22,3 млн рублей.

Четвертую строчку заняла отечественная комедия "Гудбай, Америка" режиссера Сарика Андреасяна (20,7 млн рублей за выходные). Пятое место у американского боевика "Честный вор" с Лиамом Нисоном (19,4 млн рублей).

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Видео: YouTube / Warner Bros.