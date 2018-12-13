Нагиев заявил, что все с уважением относятся к выбору девочки и желают ей успехов в будущем.

В пятницу, 2 мая, стало известно о том, что дочь Алсу отказалась петь на повторном финале "Голос. Дети". Об этом объявлено в эфире Первого канала при представлении участников программы.

Так, ведущий шоу Дмитрий Нагиев заявил, что все с уважением относятся к выбору девочки и желают ей успехов в будущем. Известно, что на сцену двое участников из команды, где была Микелла Абрамова.

Напомним, что первый канал аннулировал результаты шестого сезона "Голос. Дети", в котором победила дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла. Промежуточные итоги расследования говорят о накрутке голосов и использовании ботов. Об этом пишет ТАСС.

В ходе проверки специалисты Group-IB зафиксировали массовую автоматизированную отправку смс-сообщений в пользу одного из участников проекта. Имя ребенка не называлось. Однако стало известно, что он выступал под номером 07 (именно под таким номером выступала Микелла Абрамова).

Удалось выяснить, что в накрутке голосов участвовало около 300 телефонных номеров, было отправлено более восьми тысяч сообщений. Кроме того, в одном из регионов России была обнаружена аномальная активность. Звонки шли с номеров, цифры которых следовали друг за другом. В общей сложности за одного участника проекта таким образом проголосовали более 30 тысяч раз.

Первый канал обязался принять все меры, чтобы усовершенствовать защиту механизма голосования.

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