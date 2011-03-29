Очевидец рассказал о ситуации на СВО.

Российские добровольцы за два месяца в зоне проведения специальной военной операции отразили порядка 40 атак Вооруженных сил Украины, расположенных в районе Соледара на Артемовском участке фронта Донбасса. Соответствующей информацией с журналистами агентства "РИА Новости" поделился местный командир диверсионно-разведывательного отряда "Енисей" от бригады "Сибирь" с позывным "Амиго".

За два месяца, что здесь стоим, отражено более 40 атак, накатов противника, как с применением техники, так и живой силы. командир "Амиго"

Военнослужащий отряда с позывным "Тарзан" уточнил прессе, что попытки прорвать оборону на данном участке фронта под Соледаром противник проводит регулярно. Однако бойцы держат занимаемые позиции на линии сражений, а все попытки ВСУ остаются беспкрспективными. Напомним, что город Соледар в Донецкой народной республике перешел под контроль российских сил в январе 2023 года. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение для киевского режима, так как он располагается в центре линии обороны о маршруту "Артемовск-Северск".

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости