Добывавшая в России нефть иностранная компания самоликвидировалась

Petroneft распродаст активы в Томской области.

Работавшая на территории России ирландская нефтяная компания Petroneft Resources добровольно ликвидируется. Официальное сообщение опубликовано на сайте иностранного предприятия. Ликвидатором компании назначен Дэвид ван Дессель, который распределит финансовые и имущественные активы компании в денежной или иной форме между всеми участниками.

Внеочередное общее собрание акционеров компании приняло соответствующую резолюцию. "Компания добровольно ликвидируется участниками. формулировка резолюции

Напомним, что Petroneft обладает рядом нефтяных активов в Томской области.

Фото: petroneft.com