Добывавшая в России нефть иностранная компания самоликвидировалась

Работавшая на территории России ирландская нефтяная компания Petroneft Resources добровольно ликвидируется. Официальное сообщение опубликовано на сайте иностранного предприятия. Ликвидатором компании назначен Дэвид ван Дессель, который распределит финансовые и имущественные активы компании в денежной или иной форме между всеми участниками.
Внеочередное общее собрание акционеров компании приняло соответствующую резолюцию. "Компания добровольно ликвидируется участниками.
Напомним, что Petroneft обладает рядом нефтяных активов в Томской области.
Фото: petroneft.com
