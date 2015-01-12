  1. Главная
Добывавшая в России нефть иностранная компания самоликвидировалась
Сегодня, 13:00
Petroneft распродаст активы в Томской области.

Работавшая на территории России ирландская нефтяная компания Petroneft Resources добровольно ликвидируется. Официальное сообщение опубликовано на сайте иностранного предприятия.  Ликвидатором компании назначен Дэвид ван Дессель, который распределит финансовые и имущественные активы компании в денежной или иной форме между всеми участниками.

Внеочередное общее собрание акционеров компании приняло соответствующую резолюцию. "Компания добровольно ликвидируется участниками.

формулировка резолюции

Напомним, что Petroneft обладает рядом нефтяных активов в Томской области.

Минэнерго Сербии: отмена санкций против NIS зависит от переговоров РФ и США.

Фото: petroneft.com 

Теги: petroneft, ирландия, нефть, регионы, томская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

