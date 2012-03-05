До середины июня продлили временное ограничение полетов в 11 аэропортов страны

Ограничения действуют до 12 июня.

Сегодня, 4 июня, в пресс-службе Росавиации предупредили о продлении временного ограничения полетов в аэропорты Юга и Центральной России. До 12 июня запрещена эксплуатация 11 аэропортов страны.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям порекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты других регионов. Так, в Росавиации предлагают Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.

Отметим, что остальные аэропорты страны работают в штатном режиме.

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Фото: Piter.tv