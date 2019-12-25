После ареста самолета "Аэрофлот" закрыл продажу билетов на Шри-Ланку

Судебное слушание о снятии ареста пройдет 8 июня.

Стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" прекратила продажу билетов на Шри-Ланку после того, как в этой стране был арестован его самолет. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили на сайте авиакомпании.

В системе отсутствуют билеты по направлению Москва-Коломбо. "Аэрофлот" сообщил, что вылет авиарейса Коломбо-Москва 2 июня был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки. Судебное слушание о снятии ареста пройдет 8 июня. Согласно данным онлайн-табло на сайте перевозчика, рейс выполнялся самолетом Airbus A330-300.

Ранее в Пулково закупили систему распознавания лиц. Система распознавания обошлась в 7,6 млн рублей.

Фото: Piter.tv

