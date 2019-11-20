До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США

Деньги должны были поступит на украинские счета до конца сентября.

LA Times: власти США не перевели Украине $35 млн из общего объема военной помощи. Конгресс США осведомлен об этом и требует от представителей Пентагона ответа

Напомним, что военная помощь ранее была приостановлена президентом Дональдом Трампом. Сумма, которая должна была направиться на Украину, так и осталась на американских счетах. На данный момент чиновники не огласили причины данного бездействия. Дипломаты добавили, что деньги переведут в течение нескольких недель.

Напомним, что в 2019 году Киев должен был получить 250 млн долларов от Пентагона. Еще 141 млн долларов ему выделил Госдепартамент. Из общего объема средств не дошло 35,2 млн долларов, хотя финансовый год завершен еще 30 сентября. На деньги на Украине планировалось приобрести средства вооружения, связи и частично они ушли бы на нужды военно-морских сил.

Ранее Piter.tv писал о том, что Данилюк объяснил предложение поста главы МО Украины коллеге из США.

Фото: Piter.tv

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