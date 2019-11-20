По словам украинца, это было шуткой. По словам американца, Данилюк так "пошутил" три раза.

Александр Данилюк объяснил предложение поста главы МО Украины коллеге из США. Экс-секретарь СНБО Украины заявил, что предложил Виндману возглавить Минобороны. Дипломат добавил, что сделано это было в юмористическом ключе.

Очевидно, что это была просто шутка...Мы оба улыбались и смеялись по данному поводу рассказал чиновник

Он добавил, что у него с иностранному коллеге были "более серьезные вопросы" для обсуждений.

Ранее информация о предложении "новой работы" подполковнику США разместил The Washington Post. Сотрудник Совета нацбезопасности Америки подчеркнул, что получил предложение возглавить ведомство трижды. Сам Данилюк помнит только единственный раз.

Ранее Piter.tv писал о том, что Украина хочет помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса.

Видео: YouTube/Світське життя, 112 Украина, Телеканал ZIK, NEWSONE