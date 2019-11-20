Александр Данилюк объяснил предложение поста главы МО Украины коллеге из США. Экс-секретарь СНБО Украины заявил, что предложил Виндману возглавить Минобороны. Дипломат добавил, что сделано это было в юмористическом ключе.
Очевидно, что это была просто шутка...Мы оба улыбались и смеялись по данному поводу
рассказал чиновник
Он добавил, что у него с иностранному коллеге были "более серьезные вопросы" для обсуждений.
Ранее информация о предложении "новой работы" подполковнику США разместил The Washington Post. Сотрудник Совета нацбезопасности Америки подчеркнул, что получил предложение возглавить ведомство трижды. Сам Данилюк помнит только единственный раз.
Ранее Piter.tv писал о том, что Украина хочет помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Видео: YouTube/Світське життя, 112 Украина, Телеканал ZIK, NEWSONE
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