Дмитрию Медведеву передали жалобу студентов истфака СПбГУ

Премьер-министра просят разобраться с учебным процессом.

Напомним, в апреле в СПбГУ был утвержден приказ, согласно которому некоторые дисциплины СПбГУ могут оказаться на грани закрытия. Студенты истафака выступили против этого, так как со следующего года могли отказаться от преподавания древних языков, нумизматики, палеографии и других дисциплин.

Жалобу студенты СПбГУ направили депутату законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексею Ковалеву, сообщил "Коммерсант". Тот, в свою очередь, переадресовал их обращение председателю правительства России Дмитрию Медведеву, так как тот является председателем попечительского совета СПбГУ.

В жалобе обучающиеся требуют отменить приказ "Об установлении требований к минимальной и максимальной численности обучающихся для изучения дисциплин", вынести финансово-экономические причины его принятия на открытое обсуждение со студенческим советом и прекратить сокращения штата преподавателей.

О том, что происходит в главном петербургском университете – читайте в большом материале Piter.TV.

Фото: kremlin.ru