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Дмитрий Песков поддержал идею главы Роспотребнадзора о вакцинации всех россиян
Сегодня, 14:19
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Дмитрий Песков поддержал идею главы Роспотребнадзора о вакцинации всех россиян

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Кремль присоединился к предложению Анны Поповой стать передовой страной с поголовной вакцинацией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о необходимости привить все население страны для получения звания передового государства в области борьбы с коронавирусом. Позиция Кремля оказалась идентичной точке зрения руководительницы надзорного ведомства. 

По словам Дмитрия Пескова, к пожеланию госпожи Поповой нельзя не присоединиться: вакцинация остается единственным способом для борьбы с болезнью, а недостатка самой вакцины уже не возникнет. 

В своей речи пресс-секретарь не преминул раскритиковать воздерживающихся от прививки людей, назвав их "ковид-диссидентами и несознательными". 

Ранее сам Дмитрий Песков пользовался блокатором вируса. 

Фото: Pixabay

Теги: covid-19, анна попова, вакцинация, глава роспотребнадзора, дмитрий песков, ковид-диссидент, коронавирус, кремль, пандемия, пресс-секретарь президента, прививочная кампания
Категории: Общество, Новости России, Картина дня, Лента новостей,

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