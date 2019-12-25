Дмитрий Песков поддержал идею главы Роспотребнадзора о вакцинации всех россиян

Кремль присоединился к предложению Анны Поповой стать передовой страной с поголовной вакцинацией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о необходимости привить все население страны для получения звания передового государства в области борьбы с коронавирусом. Позиция Кремля оказалась идентичной точке зрения руководительницы надзорного ведомства.

По словам Дмитрия Пескова, к пожеланию госпожи Поповой нельзя не присоединиться: вакцинация остается единственным способом для борьбы с болезнью, а недостатка самой вакцины уже не возникнет.

В своей речи пресс-секретарь не преминул раскритиковать воздерживающихся от прививки людей, назвав их "ковид-диссидентами и несознательными".

Ранее сам Дмитрий Песков пользовался блокатором вируса.

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