Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о покупке блокатора вирусов.
Чиновник объяснил, что каждый сейчас носит те средства защиты, которые ему доступны. При этом сам Песков не знает — эффективен этот бейджик-блокатор или нет.
Да вы знаете, я не знаю, помогает он или нет, - сказал официальный представитель Владимира Путина.
Песков заявил, что знает о побочных эффектах применения данного средства — спутанности сознания и свистящем дыхании.
Однако чиновник добавил, что пока чувствует себя нормально. Он поблагодарил спрашивающих журналистов за заботу.
Ранее Песков рассказал о позиции России на переговорах по нефти.
Видео: YouTube / Доктор Комаровский
Обсуждение ( 0 )