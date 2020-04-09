Он поблагодарил спрашивающих журналистов за заботу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о покупке блокатора вирусов.

Чиновник объяснил, что каждый сейчас носит те средства защиты, которые ему доступны. При этом сам Песков не знает — эффективен этот бейджик-блокатор или нет.

Да вы знаете, я не знаю, помогает он или нет, - сказал официальный представитель Владимира Путина.

Песков заявил, что знает о побочных эффектах применения данного средства — спутанности сознания и свистящем дыхании.

Однако чиновник добавил, что пока чувствует себя нормально. Он поблагодарил спрашивающих журналистов за заботу.

Ранее Песков рассказал о позиции России на переговорах по нефти.

Видео: YouTube / Доктор Комаровский