Дмитрий Песков: "Планов по повышению ставки НДС нет"

В администрации президента России прокомментировали слухи о повышении ставки на налог.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент у правительства нет планов по повышению ставки на НДС. Чиновники не ведут переговоры по данному направлению. Об этом сообщили "РИА Новости".

Каких-либо обсуждений насчет дальнейшего повышения ставки нет, нет планов на этот счет прокомментировал спикер

Ранее журналисты сослались на данные, полученные от Министерства финансов, об увеличении налога на добавочную стоимость. Бюджетные средства получат от этого около 500 миллиардов рублей. Песков добавил, что эта информация достоверна, так как целью повышения ставки является получение денег в государственный бюджет. Однако сейчас такой задачи не стоит.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Кремле заявили о неизменности позиции Путина по транзиту газа.

Фото: Piter.tv

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