Минфин заявил о рекордном росте доходов бюджета при повышении НДС

В 2020-2022 году федеральный бюджет получит более 2 трлн рублей из-за повышения НДС до 20 %.

Повышение ставки НДС с 2019 года принесет в федеральный бюджет более 2 трлн рублей, что является рекордным показателем роста доходов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на проектировки Минфина, составленные на следующие три года.

По прогнозам специалистов, в 2020 году федеральный бюджет пополнится на 639 млрд рублей, в 2021 – на 686 млрд рублей, в 2022 – на 737 млрд рублей благодаря повышению НДС до 20 %.

Таким образом, ежегодный рост дополнительных доходов в бюджет составит более 7 % в 2021 и 2022 гг. Ожидается, что он превысит инфляцию, показатель которой равен примерно 4 % в год.

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