Минфин: госдолг США вырос до рекордных 23 триллионов

За следующие несколько лет эта цифра будет только расти.

Государственный долг США побил рекорд и достиг рекордной отметки в $23 трлн. Об этом сообщили в ежедневном отчете Министерство финансов США на 31 октября.

Аналитики предполагают, что в 2023 году госдолг страны вырастет до 117% ВВП. Отметим, что в 2017 данным показатель составлял 108% ВВП. Из всей суммы долга на долю граждан США приходится 17 трлн, остальное - займы между разными учреждениями федерального правительства.

По прогнозам экономистов к 2026 году размер госдолга США может возрасти до $30 трлн.

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