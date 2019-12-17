Дмитрий Гордон заявил, что может гипнотизировать людей

Украинский журналист Дмитрий Гордон уверен, что обладает профессиональными приемами, при помощи которых может гипнотизировать людей во время интервью. Об этом гость программы рассказал в эфире местного телеканала "Украина 24".
Я неоднократно говорил в свое время, что хорошее интервью – это всегда и гипноз в том числе, это шаманство. Когда ты входишь в человека и начинаешь жить с ним одной жизнью какой-то
Дмитрий Гордон, украинский журналист
Журналист отметил, что позитивное влияние на его гипнотические способности оказала его многолетняя дружба с психотерапевтом Анатолием Кашпировским. Специалист обучил Гордона "навыкам психологического влияния". По словам гостя передачи, даже этот разговор в эфире телеканала не обходится без гипноза.
И я не исключаю, что многие наши телезрители начнут под нашу речь засыпать
Дмитрий Гордон, украинский журналист
Соловьев сравнил себя с Левитаном и назвал Гордона "мразью нацистской".
Видео: Youtube/ Україна 24
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