Дмитрий Гордон заявил, что может гипнотизировать людей

Украинец считает, что пользуется гипнозом во врем своих интервью.

Украинский журналист Дмитрий Гордон уверен, что обладает профессиональными приемами, при помощи которых может гипнотизировать людей во время интервью. Об этом гость программы рассказал в эфире местного телеканала "Украина 24".

Я неоднократно говорил в свое время, что хорошее интервью – это всегда и гипноз в том числе, это шаманство. Когда ты входишь в человека и начинаешь жить с ним одной жизнью какой-то Дмитрий Гордон, украинский журналист

Журналист отметил, что позитивное влияние на его гипнотические способности оказала его многолетняя дружба с психотерапевтом Анатолием Кашпировским. Специалист обучил Гордона "навыкам психологического влияния". По словам гостя передачи, даже этот разговор в эфире телеканала не обходится без гипноза.

И я не исключаю, что многие наши телезрители начнут под нашу речь засыпать Дмитрий Гордон, украинский журналист

Соловьев сравнил себя с Левитаном и назвал Гордона "мразью нацистской".

Видео: Youtube/ Україна 24