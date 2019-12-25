  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дмитриев задался вопросом о будущем НАТО после слов президента США
Сегодня, 10:03
175
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

0 0

В Москве ответили на слова Трампа об Ормузском проливе.

В Москве задались вопросом о будущем Североатлантического военного альянса после слов американского президента-респкбликанца Дональда Трампа о том, что отказ международных союзников по блоку помочь вашингтонской администрации в разблокировке акватории Ормузского пролива очень плохо скажется на будущем НАТО.  Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля таким образом прокомментировал недавнюю публикацию в западном издании Financial Times. В интервью местному СМИ лидер Белого дома указал на "очень плохое будущее" НАТО при условии, что страны-члены откажутся помогать в разблокировке акватории на Ближнем Востоке. 

Насколько очень плохим является будущее НАТО?

Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Глава Белого дома ранее подчеркивал, что НАТО не должен быть "улицей с односторонним движением".

Дмитриев: США фактически признали зависимость мирового рынка от нефти РФ.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev

Теги: дональд трамп, кирилл дмитриев, нато, ормузский пролив, рфпи
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии