В Москве ответили на слова Трампа об Ормузском проливе.

В Москве задались вопросом о будущем Североатлантического военного альянса после слов американского президента-респкбликанца Дональда Трампа о том, что отказ международных союзников по блоку помочь вашингтонской администрации в разблокировке акватории Ормузского пролива очень плохо скажется на будущем НАТО. Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля таким образом прокомментировал недавнюю публикацию в западном издании Financial Times. В интервью местному СМИ лидер Белого дома указал на "очень плохое будущее" НАТО при условии, что страны-члены откажутся помогать в разблокировке акватории на Ближнем Востоке.

Насколько очень плохим является будущее НАТО? Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Глава Белого дома ранее подчеркивал, что НАТО не должен быть "улицей с односторонним движением".

Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры