В Москве задались вопросом о будущем Североатлантического военного альянса после слов американского президента-респкбликанца Дональда Трампа о том, что отказ международных союзников по блоку помочь вашингтонской администрации в разблокировке акватории Ормузского пролива очень плохо скажется на будущем НАТО. Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля таким образом прокомментировал недавнюю публикацию в западном издании Financial Times. В интервью местному СМИ лидер Белого дома указал на "очень плохое будущее" НАТО при условии, что страны-члены откажутся помогать в разблокировке акватории на Ближнем Востоке.
Насколько очень плохим является будущее НАТО?
Кирилл Дмитриев, глава РФПИ
Глава Белого дома ранее подчеркивал, что НАТО не должен быть "улицей с односторонним движением".
Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все