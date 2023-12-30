В России указали на послабления, о которых ранее говорил Скотт Бессент.

Вашингтонская администрация фактически признала то, что без российской нефти мировой рынок не может оставаться стабильным. Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля в национальном мессенджере MAX прокомментировал новость в западных СМИ о том, что американское министерство по финансам сняло санкции с финансовых операций, проводимых по продаже нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта.

США фактически признают очевидное: без российской нефти глобальный энергетический рынок не может оставаться стабильным. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Эксперт добавил, что министр финансов США Скотт Бессент объявил не только о смягчении ограничений для Индии на закупку российской нефти, но также сообщил о снятии ограничений с около 100 миллионов баррелей российской нефти, находящихся в настоящее время в транзите. В Москве добавили, что в связи с нарастающим энергетическим кризисом дальнейшее смягчение западных ограничений на российские энергоносители выглядит все более неизбежным процессом, хотя сейчас часть бюрократических элит Европейского союза и сопротивляется этому.

