Вашингтонская администрация фактически признала то, что без российской нефти мировой рынок не может оставаться стабильным. Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля в национальном мессенджере MAX прокомментировал новость в западных СМИ о том, что американское министерство по финансам сняло санкции с финансовых операций, проводимых по продаже нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта.
США фактически признают очевидное: без российской нефти глобальный энергетический рынок не может оставаться стабильным.
Кирилл Дмитриев, глава РФПИ
Эксперт добавил, что министр финансов США Скотт Бессент объявил не только о смягчении ограничений для Индии на закупку российской нефти, но также сообщил о снятии ограничений с около 100 миллионов баррелей российской нефти, находящихся в настоящее время в транзите. В Москве добавили, что в связи с нарастающим энергетическим кризисом дальнейшее смягчение западных ограничений на российские энергоносители выглядит все более неизбежным процессом, хотя сейчас часть бюрократических элит Европейского союза и сопротивляется этому.
Дмитриев назвал фон дер Ляйен убийцей экономики.
