Дмитриев назвал фон дер Ляйен убийцей экономики
Сегодня, 11:59
В Москве напомнили о провальной политике ЕК по энергетике и другим направлениям.

В Москве назвали главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен убийцей экономики. Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля написал комментарий на английском языке. Он прикрепил к сообщению пост о видеозвонке американского экономиста Джеффри Сакса, в котором тот критически отзывается о политике, которую проводит Еврокомиссия.

Урсула - убийца экономики.

Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Напомним, что ранее Кирилл Дмитриев спрогнозировал крупнейший энергетический кризис в истории европейского региона из-за стратегических ошибок в энергетике и "упрямства" главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Чиновник говорил, что на Европу надвигается "цунами энергетического шока", связанное с отказом регионального сообщества от использования российского природного газа.

Дмитриев прокомментировал заявление ЕК о санкциях против России.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev

