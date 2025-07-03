В РФПИ напомнили, что запреты и ограничения навредили странам, которые их вводили, а не Москве.

В Москве оценили высказывания Европейской комиссии о санкциях в отношении нашего государства. Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля прокомментировал речь европейского комиссара по экономическим вопросам Валдиса Домбровскиса. Иностранный чиновник после встречи глав министерств финансов стран еврозоны призвал коллективный Брюссель продолжать давление на Кремль, несмотря на рост цен на газ и нефть в региональном сообществе.

ЕС по-прежнему остается нереалистичным и все более нерелевантным. Что они скажут теперь, после ослабления санкций? Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Российское руководство не раз уведомляло мировую общественность, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Москву несколько лет назад и продолжает усиливать. В Кремле акцентировали внимание, что недружественным государствам не хватает мужества признать провал своих антироссийских запретов.

Глава РФПИ сделал заявление о ситуации с ценами на нефть.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev