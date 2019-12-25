The Financial Times ранее сообщила о желании ЕС "стрелять себе в ногу".

В Москве прокомментировали публикацию западного журнала The Financial Times об антироссийских санкциях. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля пояснил аудитории, что британские СМИ хотят того, чтобы Европейский союз "продолжал стрелять себе в ногу". Ранее в иностранном издании появился материал. В нем авторы сообщили читателям о том, что механизм антироссийских санкций регионального сообщества может начать разрушаться при условии, что страны блока сделают исключения по ним ради защиты собственных национальных интересов.

Санкции против России уже обошлись ЕС в 3 триллиона евро. Британские СМИ хотят, чтобы ЕС продолжал стрелять себе в ногу даже тогда, когда ног не останется. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Дмитриев задался вопросом, не скучает ли Мерц по "Северным потокам".

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev