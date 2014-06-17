В Москве оценили реакцию генсека НАТО после отказа союзников помогать США в Ормузском проливе.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Марк Рютте боится недовольства американского президента-республиканца Дональда Трампа из-за бездействия НАТО на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля прокомментировал пост руководителя контента RightLine News. В тексте публикации говорится о том, что лидер Белого дома пригрозил полностью отказаться от идеи контроля США над Ормузским проливом и переложить данную ответственность за его безопасность на своих международных союзников.

НАТО не смогло помочь США. Рютте боится, что папа Трамп будет недоволен. Словесная поддержка, никаких действий. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev