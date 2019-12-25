Дмитриев сообщил, чем может грозить вывод американских войск из Ормузского пролива

Глава РФПИ сообщил об ожидаемом новом росте цен на нефть в мире.

В Москве предположили, что что стоимость нефти может увеличиться до 200 долларов за баррель. Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля прокомментировал новостной пост от портала Leading Report о том, что лидер вашингтонской администрации Дональд Трамп в настоящее время рассматривает возможность оставить акваторию Ормузского пролива для того, чтобы этой проблемой занялись международные союзники Вашингтона. Странам Запада придется самостоятельно защищать грузовые гражданские перевозки из Ближнего Востока.

Это означало бы, что цены на нефть некоторое время будут превышать $200. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Напомним, что сейчас из-за американо-израильской военной операции против Ирана практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Речь идет о ключевом маршруте поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива.

Дмитриев предложил США ввести санкции против Британии и ЕС.

Фото: Kirill Dmitriev