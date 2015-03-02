Глава РФПИ напомнил о том, что Лондон и коллективный Брюссель не поддержали Вашингтон в просьбе содействия по разблокировке Ормузского пролива.

Американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе следует отменить санкции в отношении нашего государства для поддержки мировых рынков и ввести ограничения против Великобритании и Европейского союза. Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля дополнительно прикрепил профильный опрос о том, следует ли США вводить санкции против Великобритании и ЕС за отсутствие взаимности. Большинство голосов было отдано пользователями, которые поддержали такую инициативу.

Возможно, США следует ввести санкции против Великобритании и ЕС за отсутствие взаимности и разрушение западной цивилизации посредством иммиграции, а также отменить санкции против России для поддержки мировых энергетических рынков? Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Kirill Dmitriev