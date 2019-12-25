В РФПИ прокомментировали рост цен в ЕС на природный газ на 40 процентов, согласно прогнозам HSBC.

Европе потребуется время на то, чтобы неизбежно начать выпрашивать дополнительные объемы российского газа у Москвы. Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля прокомментировал недавние прогнозы от HSBC. Иностранные аналитики заметили, что стоимость природного газа в ЕС в текущем году окажутся на 40 процентов выше, чем прогнозировалось ранее.

Это станет катастрофой для промышленности и домохозяйств. Мы прогнозируем как минимум на 100% более высокие показатели, чем предполагалось ранее, поскольку Европе потребуется время, чтобы неизбежно начать выпрашивать дополнительные объемы российского газа. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Ранее представитель кремлевской администрации говорил о том, что на региональное сообщество надвигается "цунами энергетического шока", связанное с отказом Европейского союза от использования российского природного газа. В конце января 2025 года Совет ЕС окончательно утвердил запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года. Импорт СПГ по краткосрочным контрактам в странах-членах коллективного Брюсселя будет запрещен с 25 апреля 2026 года, а краткосрочные договоренности на поставку трубопроводного газа должны быть завершены участниками до 17 июня 2026 года.

Дмитриев предположил, что стоимость нефти скоро превысит $150 за баррель.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev