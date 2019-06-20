Дмитриев предположил, что стоимость нефти скоро превысит $150 за баррель

В РФПИ снова спрогнозировали рост цен на топливо из-за блокировки Ормузского пролива.

В Москве предположили, что вскоре стоимость нефти превысит сумму в 150 долларов за каждый баррель из-за перебоев с поставкой сырья по Ормузскому проливу в связи с вооруженным конфликтом американцев и израильтян с иранским руководством на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля таким образом прокомментировал недавнюю публикацию в западном издании The Wall Street Journal о вероятном усугублении энергетического кризиса из-за ситуации с Ираном.

В июне прошлого года мы прогнозировали повышение цены на нефть до $100 и дороже. Сейчас мы на пути к $150 и больше в ближайшие 2-3 недели, поскольку перебои сказываются не только на логистике, но и на самом производстве. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Напомним, что второго марта генерал-майор КСИР (Корпус стражей исламской революции) Эбрахим Джабари предупредил мировую общественность о том, что Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для прохода любых судов из-за военной операции Израиля и США против Исламской Республики. А пятого марта глава внешнеполитической службы Ирана Аббас Арагчи отметил, что пролив не закрыт, суда и танкеры сами не пытаются его пересекать, так как боятся нанесения ударов с обеих сторон.

Фото: / Kirill Dmitriev