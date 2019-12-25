Для въезда в Финляндию потребуется сдать два теста на коронавирус

Свободное передвижение россиян в Финляндию по-прежнему ограничено.

С начала октября вводится рекомендация о добровольной сдаче двух тестов на коронавирус для прибывающих в Финляндию из стран с высоким коэффициентом заболеваемости COVID-19. Не сдавать дважды тест могут только те, кто будет пребывать на территории страны менее трех суток.

Свободное передвижение россиян в Финляндию по-прежнему ограничено. Приезжающим на территорию Финляндии нужно сдать тест на коронавирус не более, чем за 72 часа, второй – не более чем через 72 часа после въезда в страну.

До получения второго теста нужно находиться на самоизоляции.

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