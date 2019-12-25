Финляндия частично открыла границу для граждан России

В руководство Пограничной охраны по въезду в страну внесены обновления о неотложных личных обстоятельствах.

В четверг, 1 октября, стало известно о том, что власти Финляндии разрешили открыть границу для россиян. Соответствующая информация опубликована на сайте Генерального консульства.

Теперь россияне могут въехать на территорию Финляндии, если у него имеется недвижимость в этой стране. Речь идет о осуществлении неотложных процедур по поддержанию или ремонту объекта, не терпящих отлагательства. Однако пересечь границу может только один собственник.

Также поводом для въезда может послужить рождение ребенка, серьезная болезнь близкого родственника или собственная свадьба.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге с 1 октября в общественном транспорте вводится масочный режим.

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