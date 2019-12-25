Для урегулирования ситуации на Украине выбрано 12 шагов

Документ опубликовали организаторы Мюнхенской конференции по безопасности.

На Мюнхенской конференции по безопасности опубликовали план по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщило издание "НВ" 14 февраля.

Документ назвали "Двенадцать шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе", среди авторов значатся бывшие британский министр обороны Дес Браун и российский министр иностранных дел Игорь Иванов, а также председатель самой конференции Вольфганг Ишингер. Под документом подписалось четыре десятка специалистов по международной безопасности.

План включил в себя такие пункты, как создание переговорной группы между Россией, Украиной, Германией и Францией, повышение безопасности на линии разграничения, поиск без вести пропавших в Донбассе и экономическое восстановление города. Также рассматривается создание в регионе зоны свободной торговли, устранение радиоактивных угроз и многочисленные диалоги между государствами и лидерами мнений. Авторы призвали к сотрудничеству Украины и соседних стран в данном вопросе.

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