Западные коллеги отказались предоставлять вооружение в 2014 году.

Александр Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине. По мнению экс-секретаря Совбеза Украины, Америка "бросила" Киев в 2014 году. Тогда стране пришлось обменять свой ядерный арсенал на "бумагу," которая в итоге "ничего не стоит". Об этом заявили "РИА Новости" со ссылкой на выступление спикера в американском городе Портленд.

США обещали поддержку только на дипломатическом уровне. Обращение к Западу за вооружением не принесло пользы. Турчинов уверен, что Будапештский меморандум был лишь политической декларацией. Военное сотрудничество с США началось только тогда, когда президентом стал Дональд Трамп. Он предоставил Украине противотанковые ракеты.

Ранее Piter.tv писал о том, что Украина признала невозможность подачи воды в Крым "до его деоккупации".

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