Для корректного обновления Windows компьютер нужно держать включенным около 8 часов

Он должен быть подключен к сети.

На сайте компании Microsoft заявили, что для корректного обновления Windows компьютер должен быть около восьми часов подключен к сети.

Как сообщил специалист компании Дэвид Гайер (David Guyer), основной проблемой при обновлении является отсуствтие подключения к сети. По его словам, для обновления может потребоваться несколько часов.

Гайер рассказал, что обычно обновления скачиваются на устройство около двух часов. При этом он отметил, что рассчитывать надо еще на 5-6 часов для установились все компоненты Windows. По этой причине он посоветовал около восьми часов не выключать компьютер.

Как сообщили в Microsoft, порядка 50% компьютеров не получают обновлений, потому что их владельцы сразу после работы выключают технику. По этой причине апдейты не устанавливаются. Рекомендуется после работы ПК переводить в режим ожидания.

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