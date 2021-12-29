Microsoft купит разработчика игр Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов

Расчетный срок закрытия сделки – 2023 год

Microsoft заявила о намерении купить одного из крупнейших производителей видеоигр Activision Blizzard. Информация об этом размещена на официальном сайте американской компании. Сумма сделки составит 68,7 миллиарда долларов.

Расчетный срок закрытия сделки – 2023 год. "Майкрософт" приобретет каждую акцию Activision Blizzard за 95 долларов. На фоне эти новостей акции компании-разработчика выросли примерно на 30 процентов.

Когда сделка завершится, Microsoft станет третьей по величине игровой компанией в мире по выручке, уступая Tencent и Sony. из сообщения "Майкрософта"

Бизнес Activision Blizzard возглавит генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер. Американская компания планирует запустить продукты AB в подписной сервис Game Pass. Отмечается, что приобретение включает в себя культовые франшизы от студий Activision, Blizzard и King – "Warcraft", "Diablo", "Overwatch", "Call of Duty" и "Candy Crush".

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Фото: microsoft.com, pixabay.com