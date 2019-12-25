Для гидов Петербурга подготовят новый закон

Новый законопроект рассмотрят завтра.

В среду, 7 июля, петербургские депутаты рассмотрят новый закон, благодаря которому повысится качество услуг экскурсоводов и гидов-переводчиков. Проект внесла постоянная комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству. Об этом сообщил "АиФ-Петербург".

Согласно документу, Смольный предлагают наделить полномочиями по созданию аттестационной комиссии для аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков. Для специалистов создадут специальную нагрудную идентификационную карточку, также будет вестись государственный надзор в сфере оказания экскурсоводческих услуг.

По словам председателя Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова, для Северной столицы важно всестороннее развитие туризма и остается одним из важнейших приоритетов.

Чтобы гарантировать нашим туристам безопасность при получении услуг экскурсоводов и гидов-переводчиков, их надлежащее качество, нужно усиливать участие города в регулировании их деятельности. отметил Макаров

Ранее мы писали, что куда можно и куда нельзя съездить в июле.

Фото: Piter.tv