Популярные направления для путешествий из Петербурга: куда можно и куда нельзя съездить в июле?

Piter.TV делится свежими данными по поездкам в любимые петербуржцами страны.

Piter.TV продолжает следить за обстановкой в странах, куда петербуржцы ездят и летают чаще всего. Можно ли уже наконец побывать в Прибалтике и махнуть на выходные в соседнюю Финляндию? А как дела в Турции? В этом материале – все свежие данные по поездкам в любимые петербуржцами страны.

Финляндия

Соседка Северной столицы строго сохраняет все туристические ограничения – как минимум до 11 июля петербуржцев в гости не ждут. Финляндия открыта только для своих граждан и членов их семей, пассажиров ряда стран, а также людей с сертификатом вакцинации или сертификатом переболевшего ковидом, но только тех, кто прибыл по важным делам вроде работы и учебы. Туризм в такие важные дела пока не входит.

Прибалтика

В конце июня Эстония наконец разрешила въезд для россиян. Путешественников пускают с заполненной анкетой и сертификатом о пройденной вакцинации, при этом с момента второго этапа должно пройти не менее двух недель. Однако с 5 июля эстонские власти ужесточили правила въезда, поскольку многие россияне приехали в страну с поддельными документами, из-за чего заболеваемость ковидом в Эстонии резво выросла. По информации Aviasales, из 49 заболевших граждан 32 оказались россиянами. Теперь на границе будут тщательно проверять сертификаты.

В Латвии в конце июня наконец распахнули границы для туристов, но это не касается россиян. Приехать отдохнуть и пофотографировать достопримечательности можно лишь тем, кто прошел вакцинацию в Европейской экономической зоне, Швейцарии или Великобритании или переболел ковидом и готов предоставить справку, полученную в тех же ЕЭЗ и странах. Путешественникам из других государств Латвия пока недоступна. Исключениями считаются уже известные поездки по работе и учебе, въезд разрешен также военнослужащим и жителям ряда стран, возвращающимся через Латвию домой.

Туристические путешествия в Литву пока под запретом для всех государств, в страну пускают только по существенным причинам. "Двери" Литвы всегда открыты для граждан страны, граждан Великобритании и ряда государств, пассажиры с сертификатом пройденной вакцинации. Увы, три российские вакцины в Литве не признают.

Швеция

Летние планы на Швецию можно не строить – до конца августа государство не собирается пускать путешественников. В стране рады видеть только своих граждан и резидентов, граждан ряда стран, студентов местных вузов, военнослужащих, пассажиров, следующие через Швецию транзитом. Таким путешественникам необходим свежий ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом.

Турция

Отдохнуть на Средиземном море у петербуржцев вполне получится – сейчас между Россией и Турцией снова открыты границы. Более того, наша страна расширила перечень городов, из которых будут возможны вылеты в Анталью, Стамбул, Анкару, Бодрум или Измир. В Турции иностранцев встречают с требованием предоставить сертификат о пройденной вакцинации или свежий ПЦР-тест. Последняя доза вакцины должна быть введена не менее чем за 14 дней до отлёта.

Если перед приездом в Турцию турист был в Индии, Бангладеше, Афганистане, Непале, Пакистане, ЮАР, Шри-Ланке, то отрицательный тест на коронавирус обязателен, несмотря на наличие сертификата о вакцинации. Сейчас Турция считает перечисленные государства неблагополучными по эпидобстановке и приостановила авиасообщение с ними.

Белоруссия

Приехать в Минск или Витебск на выходных по-прежнему можно без проблем. По прибытии нужно предоставить отрицательный тест на ковид. О сертификат вакцинации на сайте белорусского минздрава никакой информации нет – гражданам самой страны предлагают оформлять сертификат платно, на случай поездок.

В связи с тем, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются, такой документ, возможно, будет необходим гражданам Республики Беларусь для поездок за границу. Минздрав Беларуси

Поэтому лучше озаботиться сдачей ПЦР-теста. Кстати, если перед поездкой в Белоруссию турист побывал в неблагополучной по эпидобстановке стране, ему необходимо отправиться на самоизоляцию.

Грузия

Пока Грузия – самая доступная страна для туристической поездки. Россиян там ждут, по прибытии достаточно предъявить отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Документ должен быть на английском языке! Такие данные грузинский минздрав обновил буквально 5 июля. Кроме того, туристам нельзя приезжать в Грузию, если до этого они были в Индии.

Тем, кто прибыл в страну с тестом на ковид, а не с сертификатом, необходимо также заполнить анкету Минздрава.

Венгрия

Путь сюда закрыт пока всем туристам, культурные путешествия страной не разрешены. Венгрия открыта для своих граждан и резидентов, пассажиров с выданной Венгрией визой D, пассажиров, прибывающих в Венгрию для транзита в третью страну. Исключение работает для болельщиков ЕВРО-2020, имеющих на руках билеты на матчи. До 11 июля футбольных фанатов пустят в страну с отрицательным тестом на коронавирус, оформленным на английском или венгерском языках.

Куда еще можно?

На данный момент российским путешественникам доступны 37 стран, в конце июня Россия как раз возобновила авиасообщение с восемью странами. Правила въезда в каждую из них нужно уточнять отдельно, хотя чаще всего по прибытии требуется только свежий ПЦР-тест.

По данным Aviasales, с сертификатом вакцинации российским "Спутником V" пускают в Армению, Азербайджан, Болгарию, Грецию, Египет, Иорданию, Кипр, Ливан, Монголию, Хорватию, Эстонию. Несмотря на наличие сертификата, для въезда во все перечисленные страны всё равно нужен ПЦР-тест с отрицательным результатом.

Путешествия по России для россиян по-прежнему полностью доступны, однако не будет лишним узнать, каковы сейчас темпы заболеваемости в пункте прилета или приезда. Стоит подумать о целесообразности поездки в город, где фиксируют большое количество заразившихся ковидом и ужесточают ограничения.

При подготовке материала использовалась информация с ресурсов skyscanner.ru, iatatravelcentre.com, aviasales.ru.

Фото: pexels; Skyscanner