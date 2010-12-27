Для Елизаветы Боярской в Петербурге приобрели три элитные квартиры

Квартиры находятся в 5-этажном историческом особняке XVIII века "Дом Демидовых".

На торгах Российского аукционного дома (РАД) продали три квартиры, которые находятся на улице Белинского. За 49,3 миллиона рублей три квартиры купил Руслан Третьяков, купивший их это (как договорится в документах торгов) в интересах Елизаветы Боярской. Об этом сообщили на сайте lot-online.

Первый лот – квартиры №7 и 8 на пятом этаже дома за 61,6 миллиона рублей. В помещениях сделана "полная неузаконенная перепланировка. Квартиры 7 и 8 объединены в единую квартиру 7, но в Росреестре зарегистрированы как 2 отдельные квартиры". В общей сложности квартиры занимают 277 квадратных метров. Вторым лотом стала квартира №6 на четвертом этаже, площадь – 154, 6 квадратных метра, в помещении также сделана неузаконенная перепланировка.

Квартиры находятся в 5-этажном историческом особняке XVIII века "Дом Демидовых". Дом был построен в 1750-1760 годах для уральских заводчиков Демидовых.

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Фото: lot-online.ru