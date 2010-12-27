На аукцион выставлен редкий сценарий к "Зеркала" Тарковского

Первоначальная цена сценария 630 тысяч рублей.

В четверг, 7 ноября, стало известно о том, что на аукционе продадут редкий сценарий к фильму "Зеркало" Тарковского. Об этом со ссылкой на эксперта аукционного дома "12й стул" Ивана Ефимова сообщило "РИА Новости".

На сценарии присутствует автограф некому "Володе". Известно, что это был очень важный человек на съемочной площадке. Первоначальная цена сценария стартует с 630 тысяч рублей. Отметим, что фильм "Зеркало" стало знаковым для Тарковского фильмом-исповедью. Кинолента вышла в 1974 году.

Также с молотка уйдут письма режиссера Сергея Параджанова. Он писал их из тюрьмы.

Торги состоятся в декабре.

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Фото:кадр из фильма "Зеркало"