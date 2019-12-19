Дизайнер раскрыла смысл костюма Дейнерис в "Игре престолов"

Белая меховая шуба в восьмом сезоне была намеком на последующее превращение героини в Безумную королеву.

Дизайнер Мишель Клэптон раскрыла смысл костюма Дейнерис в восьмом сезоне "Игры престолов". Она рассказала, что белая меховая шуба, в которой появляется героиня в последней части, является намеком на последующее ее превращение в Безумную королеву. Об этом сообщает Independent.

Изначально идея заключалась в том, что Дейнерис отправляется на драконе на север, и ей нужна шуба для тепла. При этом она впервые делала что-то не для себя, а ради любви. "Она видит себя спасительницей, ангелом", - считает дизайнер, добавляя, что белый цвет шубы символизировал чистоту и холодность Дейнерис, и также проводил параллели с белыми ходоками.

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