Эмилия Кларк заявила, что ее принуждали к обнаженным съемкам

При этом детали не были обговорены с актрисой заранее.

Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в "Игре престолов", заявила, что ее пытались принудить к обнаженным съемкам. При этом детали не были обговорены с артисткой заранее. Об этом пишет Armchair Expert.

Кларк рассказала, что ей предложили раздеться для сцены в некоем проекте. Когда она отказалась, ее пытались переубедить словами: "Ты же не хочешь разочаровать фанатов "Игры престолов". На что актриса ответила "Иди ** *** [к черту]".

Кроме того, Эмилия Кларк поделилась ощущениями от съемок первого сезона "Игры престолов", когда ей приходилось неоднократно раздеваться перед толпой людей. По ее словам, она не знала, что нужно делать, чего от нее ожидают, чего хотят. Из-за этого актриса плакала в туалете между съемками.

Эмилия призналась, что ей очень помог Джейсон Момоа, сыгравший в сериале кхала Дрого. Он объяснил ей, что она сама может устанавливать правила.

Ранее Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в "Игре престолов".