Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в "Игре престолов"

Киноляп вызвал множество насмешек в соцсетях.

Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".

Исполнительница роли Дейнерис заявила, что это сделал актер Конлет Хилл, сыгравший лорда Вариса. Об этом он сам признался Кларк перед церемонией вручения премий "Эмми". Он объяснился, что в этот момент ему нечего было делать в кадре.

Ранее мы сообщали о том, что сценаристы "Игры престолов" извинились за ошибки в сериале.

Видео: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon / YouTube