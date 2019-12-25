Disney сообщил дату премьеры второго сезона сериала "Мандалорец"

Показ состоится на стриминговой платформе Disney+.

В официальном аккаунте франшизы "Звездные войны" в Twitter назвали дату премьеры второго сезона сериала "Мандалорец". Сериал выйдет на экраны 30 октября.

Показ состоится на стриминговой платформе Disney+. Также зрителям представили и новый постер, на котором изображен главный герой вместе с малышом Йодой.

О сюжете продолжения известно немного, но, по некоторым слухам, в сериале появятся Боб Фетт и Асок Тано.

"Игра престолов" признан самым "пиратским" сериалом в мире.

Фото: Twitter/ Star Wars