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Disney сообщил дату премьеры второго сезона сериала "Мандалорец"
Сегодня, 12:27
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nastya960

Disney сообщил дату премьеры второго сезона сериала "Мандалорец"

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Показ состоится на стриминговой платформе Disney+.

В официальном аккаунте франшизы "Звездные войны" в Twitter назвали дату премьеры второго сезона сериала "Мандалорец". Сериал выйдет на экраны 30 октября.

Показ состоится на стриминговой платформе Disney+. Также зрителям представили и новый постер, на котором изображен главный герой вместе с малышом Йодой.

О сюжете продолжения известно немного, но, по некоторым слухам, в сериале появятся Боб Фетт и Асок Тано.

"Игра престолов" признан самым "пиратским" сериалом в мире.

Фото: Twitter/ Star Wars

Теги: мандалорец, сериал
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Культура, Кино,

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