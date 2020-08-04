На втором месте анимационный сериал "Рик и Морти".

Во вторник, 4 августа, стало известно о том, что "Игра престолов" признан самым "пиратским" сериалом в мире. Соответствующие данные обнародовала компания Parrot Analytics.

Аналитики выяснили, что "Игра престолов" самый нелегально скаченный сериал в мире. Отмечается, что этот проект шестой раз подряд признан главной жертвой интернет-пиратства.

На втором месте по нелегальному скачиванию анимационный сериал "Рик и Морти". Тройку лидеров замыкает "Моя геройская академия". Также в рейтинг вошли такие проекты, как "Ходячие мертвецы", "Губка Боб квадратные штаны", "Сотня", "Мандалорец", "Флэш", "Агенты Щ.И.Т." и "Харли Квинн".

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Видео:iVideos/YT