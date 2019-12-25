Премьера фильма пройдет на Netflix 16 сентября.

Во вторник, 4 августа, стало известно, что в сети появились первые кадры драмы "Дьявол навсегда" с Томом Холландом. Фото опубликовал стриминговый сервис Netflix.

Действие фильма "Дьявол навсегда" разворачивается в период между окончанием Второй мировой войны и началом вторжения США во Вьетнам. В главных героях группа персонажей из Огайо, среди которых есть пара серийных убийц, проповедник с помощником, ветеран войны и нечистый на руку полицейский

Режиссером киноленты выступил Антонио Кампоса, который ранее снял фильмы "Каратель" и "Грешница". А лавные роли исполнят Том Холланд, Роберт Паттинсон, Себастиан Стэн, Миа Васиковска и Джейсон Кларк.

Премьера анонсирована на Netflix 16 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что режиссер "Сумерек" заявила о продолжении вампирской саги.

Фото:GLEN WILSON/NETFLIX